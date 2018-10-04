 АВТОСТАТ | Более половины продаж Hyundai в России приходится на сегмент SUV

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Более половины продаж Hyundai в России приходится на сегмент SUV

Более половины продаж Hyundai в России приходится на сегмент SUV

Российские дилеры Hyundai в сентябре реализовали 16100 автомобилей – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 131492 машины, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в сентябре стал компактный седан Hyundai Solaris с показателем 6295 проданных машин (-4%). На втором месте по объему реализации идет кроссовер Hyundai Creta – в прошлом месяце было реализовано 5876 этих автомобилей (+1%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в прошлом месяце нашел 1869 покупателей (+71%). Бизнес-седан Hyundai Sonata разошелся в количестве 843 единицы, что стало лучшим результатом этой модели в текущем году. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai среднеразмерный кроссовер Santa Fe, чьи продажи составили 724 автомобиля.

Как отмечается, более половины (52,7%) в объеме реализации Hyundai за сентябрь приходится на кроссоверы марки – Creta, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии легковые автомобили suv внедорожники кроссоверы hyundai

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