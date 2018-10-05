 АВТОСТАТ | В Москве открылся новый дилерский центр Hyundai и Genesis

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 32 дней

подробнее

Горячая новость

ТОП-10 самых продаваемых в Москве кроссоверов и внедорожников с пробегом
  • 5.10.18 - 16:13

    ТОП-10 самых продаваемых в Москве кроссоверов и внедорожников с пробегом
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Обратный звонок. Канал коммуникации и привлечения звонков
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 04 октября

    Российский авторынок в сентябре снизил темпы роста

    Продажи автомобилей выросли на 6,2% и составили 157371 единицу.

Вся аналитика

Инфографика

Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года
  • 05.10.18

    Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года
Все публикации

Видео

Интервью заместителя руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светланы Никитиной
  • 27.04.17

    Интервью заместителя руководителя департамента страхового рынка ЦБ РФ Светланы Никитиной
Все видео

05.10.18 Прочитали 2311 раз

В Москве открылся новый дилерский центр Hyundai и Genesis

В Москве открылся новый дилерский центр Hyundai и Genesis

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с компанией Inchcape Россия объявили об открытии нового официального дилерского центра марок Hyundai и Genesis в Москве. Общая площадь нового дилерского центра составляет 24 тыс. 270 кв. м. Шоу-рум вмещает весь модельный ряд Hyundai, расположившийся на площади 1027 кв. м, а также модельный ряд Genesis, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Клиентам дилерского центра доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программы утилизации и trade-in. Сервисная зона площадью 1057 кв. м. с современным диагностическим оборудованием позволяет выполнять различные виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai и Genesis, в том числе гарантийный и постгарантийный ремонт и установку дополнительного оборудования.

«Компания Hyundai обладает одной из самых широких дилерских сетей в России. Мы рады усилить наше присутствие в Москве и Московском регионе в партнерстве с компанией Inchcape Россия, доверив ей представлять марки Hyundai и Genesis», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Мы видим большой потенциал в российском рынке и нацелены на усиление и развитие бизнеса здесь. Мы можем сказать с уверенностью, что наше партнерство с Genesis и Hyundai является взаимовыгодным симбиозом, который заключает в себе положительные результаты как для Inchcape, так и для обоих брендов», - добавил управляющий директор Inchcape Россия Игорь Салита.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Hyundai в сентябре реализовали 131492 автомобиля – на 18% больше, чем годом ранее. Продажи автомобилей Genesis за тот же период составили 1253 единицы, что на 75% выше показателя годичной давности.

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры hyundai genesis

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

«Ключавто» стала дилером Hyundai в Ставрополе

вчера, 11:36

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка России за 9 месяцев 2018 года

вчера, 15:35

Вся инфографика
Загрузка...