В Москве открылся новый дилерский центр Hyundai и Genesis

Компания «Хендэ Мотор СНГ» совместно с компанией Inchcape Россия объявили об открытии нового официального дилерского центра марок Hyundai и Genesis в Москве. Общая площадь нового дилерского центра составляет 24 тыс. 270 кв. м. Шоу-рум вмещает весь модельный ряд Hyundai, расположившийся на площади 1027 кв. м, а также модельный ряд Genesis, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Клиентам дилерского центра доступен полный спектр услуг: продажа и обслуживание новых автомобилей, страхование, кредитование, программы утилизации и trade-in. Сервисная зона площадью 1057 кв. м. с современным диагностическим оборудованием позволяет выполнять различные виды работ по обслуживанию автомобилей Hyundai и Genesis, в том числе гарантийный и постгарантийный ремонт и установку дополнительного оборудования.

«Компания Hyundai обладает одной из самых широких дилерских сетей в России. Мы рады усилить наше присутствие в Москве и Московском регионе в партнерстве с компанией Inchcape Россия, доверив ей представлять марки Hyundai и Genesis», – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

«Мы видим большой потенциал в российском рынке и нацелены на усиление и развитие бизнеса здесь. Мы можем сказать с уверенностью, что наше партнерство с Genesis и Hyundai является взаимовыгодным симбиозом, который заключает в себе положительные результаты как для Inchcape, так и для обоих брендов», - добавил управляющий директор Inchcape Россия Игорь Салита.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Hyundai в сентябре реализовали 131492 автомобиля – на 18% больше, чем годом ранее. Продажи автомобилей Genesis за тот же период составили 1253 единицы, что на 75% выше показателя годичной давности.