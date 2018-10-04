Можно ли в России покупать автомобиль онлайн?

Онлайн покупки сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни: в сети можно купить практически все. В категорию «практически» попадают и автомобили, которые, с одной стороны, являются таким же товаром, как, например, косметика или одежда. При этом, с другой стороны, находится не так уж много желающих оставить «в сети» миллион-другой рублей за новый автомобиль. Что же мешает россиянам покупать машины онлайн также легко и просто, как это происходит с другими товарами?

В прошлом году в рамках конференции Digital Marketing 2017, организованной агентством «Автостат», Александр Эрнезакс из компании Carmart презентовал практический кейс «Интернет-магазин автомобилей. От идеи до запуска». В нем были изложены основные тезисы по развитию и продвижению такого сервиса в сети.

Напомним, что сам проект Carmart.Ru стартовал 17 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге и позиционировался как первый в России онлайн-автодилер по продаже новых легковых автомобилей и автомобилей с пробегом. Сервис позволял совершать покупку машины, ни разу не появляясь в дилерском центре, и за первые 6 месяцев через Carmart было реализовано 80 автомобилей.

Однако на сегодняшний момент проект прекратил свое существование. Почему? На конференции «IT-РЕВОЛЮЦИЯ в автобизнесе», которая пройдет в Москве 7 ноября 2018, Александр Эрнезакс готов поделиться бесценным опытом со знаком «минус» и рассказать о том, с каким проблемами пришлось столкнуться во время работы над проектом, как их решала команда Carmart , что такое «смена модели потребления», и почему в России пока не пришло время покупать автомобили «в один клик».