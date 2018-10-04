 АВТОСТАТ | Skoda Kodiaq в сентябре вошел в десятку самых продаваемых SUV

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Skoda Kodiaq в сентябре вошел в десятку самых продаваемых SUV

Skoda Kodiaq

Внедорожник Skoda Kodiaq по итогам сентября впервые вошел в ТОП-10 самых продаваемых SUV на российском рынке. Напомним, локальное производство Skoda Kodiaq было запущено в феврале 2018 года по методу полного цикла (CKD) на заводе в Нижнем Новгороде. Благодаря расширенной линейке двигателей и комплектаций Skoda Kodiaq стал доступнее для клиентов, что положительно отразилось на динамике продаж модели.

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в сентябре остался компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5876 автомобилей (+1%). На второе место вышел кроссовер Toyota RAV4, на котором остановил свой выбор 3851 покупатель (+58%). Третью строчку занял внедорожник Renault Duster с показателем 3780 проданных автомобилей (-9%). Далее идет LADA 4x4, разошедшаяся тиражом 3188 экземпляров (+28%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России на этот раз Volkswagen Tiguan, чьи продажи увеличились на 20% и составили 2947 машин.

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам сентября также вошли Renault Kaptur (2712 шт., +1%), KIA Sportage (2458 шт., +27%), Nissan X-Trail (2389 шт., +45%), Nissan Qashqai (2369 шт., +53%) и Skoda Kodiaq (2239 шт., рост в 7,8 раза).

Стоит отметить, что по итогам девяти месяцев 2018 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 49683 реализованных машины (+34%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся в количестве 31643 единиц (+3%) и KIA Sportage, продажи которого составили 24619 автомобилей (+35%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи suv внедорожники кроссоверы авторынок россии skoda skoda kodiaq

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