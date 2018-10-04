 АВТОСТАТ | LADA Granta в сентябре стала самой продаваемой моделью в России

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LADA Granta в сентябре стала самой продаваемой моделью в России

LADA Granta

По итогам сентября LADA Granta стала самой продаваемой моделью на российском рынке. Напомним, с 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи нового семейства Granta.

Как отмечается в обзоре российского авторынка за сентябрь, самой продаваемой моделью в России стала LADA Granta, чья реализация составила 9936 машин (+9%), в том числе 7965 автомобилей нового семейства. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 9053 машины, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 7900 реализованных автомобилей (-24%), в том числе 3077 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановил свой выбор 6295 потребителей (-4%).

Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5876 экземпляров (+1%). Продажи седана Volkswagen Polo увеличились на 12% до 5051 машины. Спрос на универсал LADA Largus вырос на 47% до 4115 автомобилей. Кроссовер Toyota RAV4 выбрал 3851 покупатель, что на 58% больше по сравнению с прошлым годом. Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3780 штук (-9%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз бизнес-седан Toyota Camry, чей результат составил 3240 машин (+61%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: обзор рынка автомобилей авторынок россии продажи lada granta

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