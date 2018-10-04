Седаны LADA Vesta доступны с комплектом зимних шин

АВТОВАЗ объявил сезонную акцию «LADA Vesta. Готовность к любому повороту». В течение октября покупателям седанов LADA Vesta предоставляется комплект из 4 зимних шин.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, акция распространяется на все седаны семейства LADA Vesta, включая двухтопливную модификацию LADA Vesta CNG и версию LADA Vesta Cross. Размерность шин будет подбираться в соответствии с комплектацией автомобиля: для LADA Vesta предусмотрены покрышки с посадочным диаметром 15, 16 и 17 дюймов. Выгода для участников акции составит от 18 до 35 тысяч рублей (в зависимости от размера шин).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года LADA Vesta вышла на первое место по продажам автомобилей на российском рынке, опередив KIA Rio. Реализация модели в отчетный период выросла на 39% и составила 76189 автомобилей (+39%). Напомним, что семейство LADA Vesta состоит из седана и универсала, а также их кросс-версий. Производство этих моделей осуществляется на заводе «LADA Ижевск». В ближайшее время к ним добавится и спортивный седан LADA Vesta Sport.