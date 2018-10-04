 АВТОСТАТ | В России наблюдается рост продаж кабриолетов

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В России наблюдается рост продаж кабриолетов
  • 4.10.18 - 11:26

    В России наблюдается рост продаж кабриолетов
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В России наблюдается рост продаж кабриолетов

BMW 4-Series - лидер рынка кабриолетов в России

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за период с января по август 2018 года объем рынка новых кабриолетов в России составил 252 экземпляра, что на 1,6% больше, чем год назад (248 шт.).

Самым популярным таким автомобилем у россиян является BMW 4-Series – за 8 месяцев нынешнего года они приобрели 66 единиц этой модели. Второе место в модельном рейтинге занимает Porsche Boxster с 42 реализованными автомобилями. В тройку лидеров рынка кабриолетов попадает еще одна модель этого бренда – Porsche 911 (32 шт.).

Следующие три позиции занимают кабриолеты Mercedes: E-Class (21 шт.), SLK-Class (19 шт.) и S-Class (17 шт.). В ТОП-10 самых популярных в нашей стране кабриолетов по итогам января – августа 2018 года также попали: Smart Fortwo (15 шт.), Mercedes SL-Class (13 шт.), Jaguar F-Type (6 шт.) и Rolls-Royce Dawn (5 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», более половины российского рынка кабриолетов приходится на Москву (133 шт.). Жители соседнего Подмосковья приобрели 34 новых кабриолета, Санкт-Петербурга – 30. Из нестоличных регионов по этому показателю лидирует Краснодарский край (11 шт.). Также стоит отметить Свердловскую и Нижегородскую области (6 и 5 шт. соответственно).

, источник: www.autostat.ru

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