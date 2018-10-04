 АВТОСТАТ | LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в РФ за 9 месяцев 2018 года

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LADA Vesta стала самой продаваемой моделью в РФ за 9 месяцев 2018 года

LADA Vesta SW Cross

По итогам девяти месяцев 2018 года LADA Vesta вышла на первое место по продажам автомобилей на российском рынке, опередив KIA Rio. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за январь - сентябрь 2018 года, опубликованные автопроизводителями.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», самой продаваемой моделью в России за отчетный период стала LADA Vesta, чья реализация составила 76189 автомобилей (+39%). Второе место занимает KIA Rio с показателем 75071 машина (+2%). А замыкает тройку лидеров LADA Granta с результатом 70186 экземпляров (+10%).

Напомним, что семейство LADA Vesta состоит из седана и универсала, а также их кросс-версий. Производство этих моделей осуществляется на заводе «LADA Ижевск». В ближайшее время к ним добавится и спортивный седан LADA Vesta Sport.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи автоваз lada vesta kia rio

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