Skoda Karoq будет выпускаться в России

Компания Skoda приняла решение привезти в Россию компактный кроссовер Karoq, заменивший в модельном ряду Yeti. Об этом порталу AutoNews.ru сообщил руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка. По его словам, старт продаж новинки запланирован на конец следующего года. Автомобиль будут собирать в России.

Производство наладят на заводе марки в Калуге, либо в Нижнем Новгороде на предприятии «Группы ГАЗ», с которой у Skoda подписано соглашение о контрактной сборке. На данный момент Skoda продает в России только один кроссовер – семиместный Kodiaq, сборка которого с марта ведется на предприятии «Группы ГАЗ».

«Эта новинка необходима в России – она поможет полностью укомплектовать наш модельный ряд и заполнить пробел в нашей гамме – он займет место в сегменте до кроссовера Kodiaq. По сравнению с Kodiaq эта модель будет более демократична в плане цены, а окончательные цены, конечно, будут зависеть от будущего курса рубля», – заявил Прохазка.

Топ-менеджер добавил, что условия российского законодательства за последнее время изменилось настолько, что ввозить модель из Чехии, как это первое время было с Kodiaq, оказалось практически невозможно из-за разницы в экологических требованиях к моторам. Кроме того, импортная машина стоила бы очень дорого.

Напомним, Skoda Karoq был представлен еще в прошлом году на автосалоне во Франкфурте. Габаритная длина новинки составила 4382 мм, ширина – 1841 мм, а высота – 1605 мм. Размер колесной базы равен 2638 и 2630 для автомобилей с передним и полным приводом соответственно. Объем багажного составляет 521 л, при сложенных задних – 1630 литров.

Решения о том, какие комплектации и моторы будут доступны в России, пока находятся в стадии обсуждения. Но известно, что покупателям предложат как переднеприводные версии, так и автомобили с полным приводом.

В Европе в линейку двигателей Skoda Karoq входят пять силовых агрегатов. Клиентам предлагаются бензиновые 1,0 л (115 л.с. и 175 Нм) и 1,5 л (150 л.с. 250 Нм), а также дизельные 1,6 л (115 л.с. и 250 Нм) и 2,0 л (150 л.с. и 340 Нм, либо 190 л.с. и 400 Нм). С самым мощным мотором автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,8 с, а его максимальная скорость равна 211 км/ч. Все версии Skoda Karoq можно заказать как с 6-ступенчатой МКП, так и с 7-ступенчатым «роботом» DSG. Исключение – 190-сильный дизель, который не предлагается с «механикой».

На мотор-шоу в Париже, которое открылось 2 октября, Skoda продемонстрировала спортивную модификацию Karoq Sportline. Также публике показали специальную модификацию кроссовера под названием Sсout, которая адаптирована для езды по бездорожью.