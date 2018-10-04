Новый хэтчбек KIA Ceed успешно стартовал на российском рынке

Российские дилеры KIA в сентябре реализовали 18911 автомобилей, что на 0,6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2018 года в России было продано 161475 автомобилей KIA, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди зарубежных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки, по предварительным данным, составила 13%.

Как сообщает пресс-служба KIA Motors Rus, бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в сентябре было реализовано 7900 автомобилей (-24,4%), в том числе 3077 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял компактный кроссовер Sportage, который выбрали 2458 покупателей, что на 27,2% выше показателя годичной давности. В тройку наиболее популярных моделей KIA также вошло семейство Ceed с показателем 1640 автомобилей (+33%). Стоит отметить, что за первый месяц продажи нового поколения хэтчбека Ceed уже превысили 1000 автомобилей. В компании рассчитывают на дальнейший рост интереса к этой модели по мере расширения семейства. Через несколько месяцев начнутся продажи универсала Ceed Sportswagon.

Абсолютный рекорд за все время продаж в России обновила KIA Optima – в сентябре, за первый полный месяц реализации обновленного седана бизнес-класса, автомобиль приобрели 2364 покупателя (+50,4%). Также среди лидеров по росту за прошлый месяц кроссоверы Soul (+42%), Sorento Prime (+37%) и самая компактная модель марки – Picanto (+29%).

Добавим также, что на 1 сентября 2018 года в 99 городах России действовало 188 официальных дилеров KIA.