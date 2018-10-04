 АВТОСТАТ | Volkswagen в сентябре увеличил продажи в России на 16%

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Volkswagen в сентябре увеличил продажи в России на 16%

Volkswagen Teramont 2

Российские дилеры Volkswagen в сентябре реализовали 9364 автомобиля, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране увеличились на 20% и составили 74770 машин, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Как отмечается, все большее количество российских клиентов Volkswagen выбирает модели SUV. В сентябре покупателям было передано 2947 автомобилей Tiguan, что свидетельствует о 20-процентном росте спроса на модель. Более того, в октябре открылся прием заказов на внедорожную версию кроссовера – Offroad, которая отличается бампером с увеличенным углом въезда в 26 градусов, окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa и задними светодиодными фонарями с 3D дизайном. Кроме того, в прошлом месяце было реализовано 595 новых Touareg и 171 Teramont, что демонстрирует рост интереса покупателей к новинкам марки в этих сегментах.

Стоит также отметить, что 24 сентября первый российский покупатель получил Volkswagen Golf – и до конца месяца было реализовано 32 автомобиля. Модель доступна для российских клиентов в четырех комплектациях по цене от 1 лмн 429 тыс. 900 рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи авторынок россии легковые автомобили volkswagen

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