Mercedes-Benz отзывает в России около 1,3 тысячи автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 1023 автомобиля Mercedes-Benz типов 166, 292, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва являются поршни задних тормозных суппортов, которые могли быть изготовлены не в соответствии со спецификацией. На автомобилях необходимо удалить воздух из гидравлической тормозной системы заднего моста, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Отзыву также подлежат 234 автомобиля Mercedes-Benz типов 222, 217, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей является отсутствие двух гаек для фиксации токопроводящих шин внутри блока силовых предохранителей в багажнике. На автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена блока силовых предохранителей.

Уполномоченные представители изготовителя «Мерседес-Бенц Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mercedes-Benz (типов 222, 217 и типов 166, 292), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне 2018 года компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 362 автомобилей Mercedes-Benz С-класса и Е-класса, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва автомобилей стало то, что спинки обоих передних сидений с правой стороны могут быть не зафиксированы.