 АВТОСТАТ | Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем

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Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем

Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 8 месяцев 2018 года объем рынка легковых машин с правым расположением руля в нашей стране составил 401,6 тыс. единиц. Это соответствует доле 11,5% всего вторичного рынка. Таким образом, примерно каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – «праворульный».

Стоит отметить, что в 21 субъекте РФ доля рынка легковых автомобилей с правым рулем выше, чем в среднем по стране. Наибольший такой показатель отмечен в Приморском крае (86%), который, собственно, и является регионом-лидером по перепродажам таких машин. Также свыше 80% вторичного рынка занимают «праворульные» машины в Еврейской АО, Амурской и Сахалинской областях и Хабаровском крае.

В остальных регионах страны на их долю приходится менее 11,5% вторичного рынка, причем сюда попадают столичные Москва (1,15%) и Санкт-Петербург (1,09%). А в целом ряде субъектов РФ данный показатель оказывается даже ниже отметки в 1%. Причем заметно отличается в этом плане Чечня, где легковые автомобили с правым расположением руля занимают всего лишь 0,15% вторичного рынка, что является наименьшим таким результатом в стране.

Отметим, что более подробная информация о состоянии рынка «праворульных» машин в российских регионах содержится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили автомобили с пробегом вторичный рынок регионы

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