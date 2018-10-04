 АВТОСТАТ | Infiniti QX50 в октябре доступен со скидкой по трейд-ин

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Infiniti QX50 в октябре доступен со скидкой по трейд-ин

INFINITI QX50 2018

Новый кроссовер Infiniti QX50 доступен в России от 2 млн 549 тыс. рублей в версии Pure с 2,0-литровым двигателем мощностью в 249 л.с. и полным приводом для всех клиентов Infiniti при обмене любого автомобиля бренда в trade-in c преимуществом до 150 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, в стандартном исполнении версии Pure новый QX50 оснащается системой интеллектуального полного привода, круиз-контролем, 8 подушками безопасности, мультимедийной системой InTouch с двойным цветным сенсорным дисплеем 8" и 7" дюймов, системой бесконтактного открытия дверей и бесключевого запуска двигателя, обогревом ветрового стекла в зоне покоя стеклоочистителей и обогревом боковых зеркал, светодиодными фарами заднего и переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, электроприводом двери багажника, системой Welcome Lightning ("Приветственное освещение").

Новый кроссовер Infiniti QX50 заменил модели QX50 и QX70 предыдущего поколения. Автомобиль получил новую переднеприводную платформу и двигатель с изменяемой степенью сжатия VC-Turbo. При этом новый QX50 имеет более вместительный салон и высокий клиренс, чем модель QX70.

, источник: www.autostat.ru

Теги: премиум-марки спецпредложения infiniti qx50

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