Mercedes-Benz распродает малотоннажные автомобили после мероприятий

Малотоннажное подразделение Mercedes-Benz делает специальное предложение на автомобили, которые использовались на Петербургском Международном Экономическом Форуме и Чемпионате мира по футболу. В предложение входят эксклюзивные модели V-Класса, Vito, Sprinter и Sprinter Classic. Автомобили были произведены специально для мероприятий, чтобы обеспечить их гостей и участников наиболее подходящими для конкретных нужд транспортными средствами. Предложение ограничено, сообщает пресс-служба «Мерседес-Бенц Рус».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры Mercedes-Benz Vans передали клиентам 4190 малотоннажных автомобилей, что на 17% выше показателя годичной давности.