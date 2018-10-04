 АВТОСТАТ | ФРП профинансирует проект КАМАЗа по локализации алюминиевых топливных баков

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ФРП профинансирует проект КАМАЗа по локализации алюминиевых топливных баков

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КАМАЗ получит льготный заем Фонда развития промышленности на реализацию инвестиционного проекта компании «Локализация алюминиевых топливных баков для автомобилей КАМАЗ нового модельного ряда».

Проект, реализация которого началась в декабре прошлого года, предусматривает организацию производства алюминиевых топливных баков, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Компания намерена отказаться от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии, что станет еще одним шагом в реализации стратегии импортозамещения.

Производство алюминиевых топливных баков будет расположено на Прессово-рамном заводе КАМАЗа, его  общая площадь составит 720 кв.м. Проектная мощность производственной линии – 36 тыс. шт. баков. Производственная программа проекта предусматривает выпуск широкой линейки алюминиевых топливных баков наливной емкостью 300 – 700 литров для автомобилей «КАМАЗ» нового модельного ряда. Также планируется выпуск стальных баков наливной емкостью 210 – 500 литров с улучшенными потребительскими характеристиками. Как отмечается, новое производство позволит увеличить автономность автомобилей за счет большей емкости баков, при этом использование алюминия снизит снаряженную массу грузовиков, а также обеспечит пожаробезопасность и отсутствие коррозии.

Общая стоимость проекта составляет 544,4 млн рублей, из которых 230,6 млн рублей будут предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа в рамках программы «Комплектующие изделия». По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, сотрудничество с Фондом позволит КАМАЗу реализовать проект максимально эффективно и сделать еще один шаг в создании конкурентоспособной по характеристикам и себестоимости продуктовой линейки автомобилей «КАМАЗ».

Планируется, что монтаж оборудования состоится до конца 2018 года, серийное производство стартует во втором квартале 2019 года. Займ будет погашен КАМАЗом полностью через пять лет.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты производство инвестиции камаз

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