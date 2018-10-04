ФРП профинансирует проект КАМАЗа по локализации алюминиевых топливных баков

КАМАЗ получит льготный заем Фонда развития промышленности на реализацию инвестиционного проекта компании «Локализация алюминиевых топливных баков для автомобилей КАМАЗ нового модельного ряда».

Проект, реализация которого началась в декабре прошлого года, предусматривает организацию производства алюминиевых топливных баков, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Компания намерена отказаться от поставок импортных алюминиевых баков из Австрии, что станет еще одним шагом в реализации стратегии импортозамещения.

Производство алюминиевых топливных баков будет расположено на Прессово-рамном заводе КАМАЗа, его общая площадь составит 720 кв.м. Проектная мощность производственной линии – 36 тыс. шт. баков. Производственная программа проекта предусматривает выпуск широкой линейки алюминиевых топливных баков наливной емкостью 300 – 700 литров для автомобилей «КАМАЗ» нового модельного ряда. Также планируется выпуск стальных баков наливной емкостью 210 – 500 литров с улучшенными потребительскими характеристиками. Как отмечается, новое производство позволит увеличить автономность автомобилей за счет большей емкости баков, при этом использование алюминия снизит снаряженную массу грузовиков, а также обеспечит пожаробезопасность и отсутствие коррозии.

Общая стоимость проекта составляет 544,4 млн рублей, из которых 230,6 млн рублей будут предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа в рамках программы «Комплектующие изделия». По словам генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина, сотрудничество с Фондом позволит КАМАЗу реализовать проект максимально эффективно и сделать еще один шаг в создании конкурентоспособной по характеристикам и себестоимости продуктовой линейки автомобилей «КАМАЗ».

Планируется, что монтаж оборудования состоится до конца 2018 года, серийное производство стартует во втором квартале 2019 года. Займ будет погашен КАМАЗом полностью через пять лет.