 АВТОСТАТ | Jeep в сентябре увеличил продажи в России в 2,5 раза

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Jeep в сентябре увеличил продажи в России в 2,5 раза

Jeep Compass

Российские дилеры Jeep в сентябре реализовали 209 автомобилей, что в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. За девять месяцев 2018 года продажи Jeep в России увеличились на 16% и составили 1190 внедорожников.

Как сообщает пресс-служба FCA Russia, наиболее значительный рост – на 77% – показал компактный кроссовер Jeep Renegade, чьи продажи с начала года составили 268 автомобилей. Флагманский внедорожник Jeep Grand Cherokee реализован в количестве 732 единиц, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Также в сентябре продано 60 внедорожника Jeep Wrangler нового поколения, только что поступившего в шоу-румы российских дилеров. Кроме того, в прошлом месяце в продаже появились новый компактный кроссовер Jeep Compass и обновленный Jeep Cherokee 2019 модельного года.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи премиум-марки jeep

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