 АВТОСТАТ | Американский авторынок в сентябре упал на 6%

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Американский авторынок в сентябре упал на 6%

America 2

Американский авторынок в сентябре снизился на 5,6% до 1 млн 421 тыс. 890 легковых автомобилей и внедорожников. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 17,44 млн машин. По итогам девяти месяцев 2018 года продажи автомобилей в США остались на прошлогоднем уровне и составили 12 млн 774 тыс. 268 единиц (+0,4%).

Согласно данным Automotive News Data Center, лидерство в сентябре сохраняет General Motors, реализовавший 235228 автомобилей (-15,8%). Второе место удерживает Toyota с показателем 203098 проданных машин (-10,4%). На третьей строчке идет Fiat Chrysler Group, чьи продажи составили 200769 авто (+14,5%). Четвертый результат показал Ford – 196486 машин, что на 11,3% ниже показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 132668 автомобилей (-7%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: сша автомобильные рынки

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