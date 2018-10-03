Около 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta попали под отзыв в России

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг» объявила об отзыве 28683 автомобилей Hyundai Creta, реализованных с первого VIN-номера по 29 ноября 2017 года. Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Хендэ Мотор Мануфактуринг» проинформируют владельцев автомобилей Hyundai Creta, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости или в случае необходимости будет произведена замена трубки заливной горловины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи кроссовера Hyundai Creta стартовали на российском рынке в июле 2016 года. С момента выхода на рынок модель удерживает звание самого продаваемого SUV в России. Hyundai Creta представлен в трех комплектациях – Start, Active и Travel. Автомобиль доступен по цене от 879 тыс. 900 рублей и уже в базовой комплектации предлагает покупателям электроусилитель руля, систему управления стабилизацией (VSM), крепления детских кресел Isofix.