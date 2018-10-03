 АВТОСТАТ | Около 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta попали под отзыв в России

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 35 дней

подробнее

Горячая новость

Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем
  • 3.10.18 - 15:28

    Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Vehicle Visuals: как повысить средний чек в автосервисе
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 октября

    Самые продаваемые автомобили в Африке

    Toyota Hilux - cамый популярный автомобиль в Африке.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года
  • 01.10.18

    ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
  • 17.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
Все видео

02.10.18 Прочитали 6435 раз

Около 30 тысяч кроссоверов Hyundai Creta попали под отзыв в России

Hyundai Creta 5

Компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг» объявила об отзыве 28683 автомобилей Hyundai Creta, реализованных с первого VIN-номера по 29 ноября 2017 года. Причиной отзыва автомобилей в комплектации 4WD является возможно некорректное закрепление топливного шланга, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «Хендэ Мотор Мануфактуринг» проинформируют владельцев автомобилей Hyundai Creta, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет выполнена проверка зазора между трубкой заливной горловины и кронштейном крепления датчика скорости или в случае необходимости будет произведена замена трубки заливной горловины. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, продажи кроссовера Hyundai Creta стартовали на российском рынке в июле 2016 года. С момента выхода на рынок модель удерживает звание самого продаваемого SUV в России. Hyundai Creta представлен в трех комплектациях – Start, Active и Travel. Автомобиль доступен по цене от 879 тыс. 900 рублей и уже в базовой комплектации предлагает покупателям электроусилитель руля, систему управления стабилизацией (VSM), крепления детских кресел Isofix.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв hyundai hyundai creta

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Mitsubishi Outlander в августе стал лидером рынка SUV в Санкт-Петербурге

12 сентября 2018

Все новости

Статьи на тему

Hyundai Creta впервые стала лидером на Дальнем Востоке («Ведомости»)

7 августа 2018

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года

1 октября 2018

Вся инфографика
Загрузка...