Фургон и авторефрижератор УАЗ «Профи» поступили в продажу

Ульяновский автозавод начал продажи новых моделей легкого коммерческого автомобиля УАЗ «Профи» – изотермический фургон и авторефрижератор, которые предлагаются с различной толщиной стенок фургона в зависимости от коэффициента теплопроводности. Первый можно заказать в дилерских центрах УАЗ по цене от 920 тыс. 500 рублей, а второй – от 1 млн 086 тыс. 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УАЗа, изотермический фургон – грузовой автомобиль, который предназначается для перевозки продовольственных и непродовольственных грузов, отличающихся повышенными требованиями к температурному режиму. УАЗ «Профи» Авторефрижератор с холодильной установкой «Элинж С2Т» подходит для транспортировки скоропортящихся и замороженных продуктов, а также фармацевтической продукции, требующей поддержания необходимого температурного режима.

Фургоны изготовлены из сэндвич-панелей, изолирующий материал – оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Двухстворчатые распашные двери с углом открывания 270 градусов и фиксацией створок дверей обеспечивают удобное выполнение погрузочно-разгрузочных работ.

Фургонные надстройки могут устанавливаться на шасси УАЗ «Профи» в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт», которые отличаются оборудованием базового транспортного средства. Фургоны представлены в исполнении «Стандарт» или «Оптимум», отличаются конструкцией и условиями гарантийных обязательств. В частности, на фургон «Оптимум» распространяется увеличенная гарантия 4 года или 150 тыс. км пробега.

Кроме того, изменения коснулись и базового шасси. Усиленная подвеска применяется на всех автомобилях УАЗ «Профи»: стабилизаторы передней и задней подвески большего диаметра, задние рессоры увеличенной жесткости.

Опционально изотермические фургоны можно оснастить заводским газобаллонным оборудованием (подобное оснащение пока недоступно для авторефрижератора). Данное предложение является оптимальным на сегодняшнем рынке как для автомобилей с трансмиссией 4х2, так и 4х4.

Всего модель УАЗ «Профи» предлагается в более чем 70 версиях, которые отличаются кабиной, шасси, силовым агрегатом, оснащением транспортного средства, типами грузовой платформы и фургона. Цена на базовый автомобиль с грузовой платформой начинается от 725 тыс. рублей. На все версии УАЗ Профи за исключением фургона в исполнении «Стандарт» распространяется гарантия 4 года или 150 тыс. км.