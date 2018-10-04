 АВТОСТАТ | «Влада-авто» стала дилером GM-АВТОВАЗ

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«Влада-авто» стала дилером GM-АВТОВАЗ

«Влада-авто» стала дилером GM-АВТОВАЗ

Компания «Влада-авто», которая работает на автомобильном рынке с 2009 года, стала официальным дилером GM-АВТОВАЗ. В Тольятти открылся новый дилерский центр по продаже автомобилей Chevrolet Niva, сообщает пресс-служба «Влада-авто».

Сервисный центр компании оснащен уникальным оборудованием, что позволяет высокопрофессиональным специалистам предоставлять полный спектр сервисных услуг по технической экспертизе оценки автомобилей, обслуживанию и ремонту автомобилей любой сложности, в т.ч. кузовной и окраска высокого качества.

Напомним, GM-АВТОВАЗ с 1 октября 2018 года повысил розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость всех комплектаций увеличится на 5 тыс. рублей. Повышение цен на автомобили на предприятии связывают с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий. Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составляет 628 тыс. рублей, LC – 671 тыс. рублей, GL – 713 тыс. рублей, LE – 715 тыс. рублей, GLC – 762,5 тыс. рублей, LE+ – 775,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 18456 автомобилей (-6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: дилеры gm-автоваз chevrolet niva

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