Продажи электромобилей с пробегом в России увеличились в 2,8 раза

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2018 года в России было реализовано 1 339 электромобилей с пробегом, что в 2,8 раза больше чем в январе – августе прошлого года.

Около 95% от этого количества приходится на одну модель – Nissan Leaf. Так, за отчетный период в нашей стране было перепродано 1 263 таких автомобиля. С большим отставанием в тройку лидеров рынка электрокаров с пробегом также попадают Mitsubishi i-MiEV (31 шт.) и Tesla S (27 шт.). Помимо перечисленных моделей, на вторичном рынке электромобилей было реализовано еще 12 экземпляров BMW i3, 3 – LADA Ellada, 2 – Tesla X и 1 – Renault Twizy.

В региональном рейтинге перепродаж электромобилей лидирует Приморский край – так, за 8 месяцев 2018 года там было реализовано 313 единиц такого транспорта. На второй строчке располагается Иркутская область с результатом 150 перепроданных электрокаров, а замыкает тройку регионов-лидеров Хабаровский край, объем перепродаж электромобилей в котором составил 134 экземпляра. Также более сотни электрокаров с пробегом приобрели жители Краснодарского края (115 шт.). В остальных субъектах РФ данный показатель ниже этого значения.

Ранее эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» сообщали, что за 8 месяцев 2018 года объем рынка новых электромобилей в России составил 86 единиц (+72%). Таким образом, вторичный рынок электрокаров почти в 16 раз больше первичного.