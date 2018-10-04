Автопарк каршеринга BelkaCar достиг 3 тысяч машин

Каршеринговая компания BelkaCar объявила о пополнении автопарка на 150 KIA Rio X-Line. Автомобили уже выставлены на улицы Москвы и доступны для аренды. На сегодняшний день общий автопарк оператора достигает 3 тыс. машин, сообщает пресс-служба BelkaCar.

Как отмечается, около четверти (23,3%) автопарка приходится на премиальный каршеринг BelkaBlack, запущенный в апреле 2017 года и состоящий из Mercedes-Benz CLA и Mercedes-Benz GLA. Более 96% автомобилей сосредоточены в Москве и Ближнем Подмосковье, в Сочи выставлены лишь 100 Mercedes-Benz GLA.

«Несмотря на пилотный выход в регион Москва остается для нас ключевым рынком, потенциал которого в автомобилях раскрыт лишь наполовину. За год автопарк вырос на 161% и достиг 3 тысяч автомобилей, мы планируем продолжать агрессивный рост», – заявили основатели сервиса BelkaCar.