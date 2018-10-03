 АВТОСТАТ | Петербургский завод Hyundai за 9 месяцев увеличил производство на 5%

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Петербургский завод Hyundai за 9 месяцев увеличил производство на 5%

Hyundai cars

Петербургский завод Hyundai по итогам девяти месяцев 2018 года выпустил 179 тыс. 200 автомобилей, что на 5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Всего в 2018 году предприятие планирует произвести более 235 тыс. машин, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус».

Как отмечается, российский рынок является основным для предприятия. Тем не менее, петербургский завод компании Hyundai Motor продолжает экспортные поставки в страны ближайшего зарубежья. Так, за январь-сентябрь текущего года заводом было экспортировано более 8500 автомобилей, что в два раза больше по сравнению с экспортными поставками за аналогичный период в 2017 году.

В настоящее время компания Hyundai Motor активно обсуждает с правительством России возможность подписания специального инвестиционного контракта. Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» является одним из самых современных и высокопроизводительных промышленных предприятий в стране. На заводе установлено более 230 роботов, которые выполняют операции по сварке и окраске кузовов автомобилей. Общие инвестиции в проект завода превысили 1 млрд долларов.

Российский завод Hyundai Motor стабильно работает 5 дней в неделю в 3 смены. На предприятии занято более 2200 сотрудников, еще более 5800 сотрудников заняты на российских заводах предприятий поставщиков автокомпонентов.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство hyundai

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