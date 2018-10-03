Mitsubishi в сентябре увеличила продажи в России на 75%

Российские дилеры Mitsubishi в сентябре реализовали 4153 автомобиля – на 75% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2018 года в России продано 31203 автомобиля Mitsubishi, что в 2,2 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», бестселлером Mitsubishi на российском рынке остается кроссовер Outlander, чьи продажи в сентябре выросли на 35% до 2133 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport, на котором остановил свой выбор 901 покупатель (рост в 2 раза). Третье место впервые занял новый компактный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross с показателем 479 реализованных автомобилей. Напомним, новинка появилась на российском рынке в конце апреля 2018 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi объявила об увеличении планов продаж на 2018 год с 40 тысяч до более 45 тыс. автомобилей. Это означает рост на 85% по отношению к прошлому году, когда в нашей стране было реализовано 24325 машин японской марки.