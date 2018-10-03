Lexus UX появится в России в начале 2019 года

Новый компактный кроссовер Lexus UX, премьера которого прошла на Парижском автосалоне, выйдет на российский рынок в январе 2019 года, когда официальные дилеры марки в России начнут прием заказов на новинку.

Как сообщает пресс-служба Lexus, новый кроссовер будет доступен для российских клиентов в двух версиях: Lexus UX 200 c 2,0-литровым бензиновым двигателем с высокой скоростью рабочего такта в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT, и Lexus UX 250h с новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей 2,0-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four. Для Lexus UX будет также предложена версия F Sport с эксклюзивными дизайнерскими решениями, подчеркивающими низкие и широкие формы премиального кроссовера.

В отделке салона Lexus UX использованы японские техники вышивки, эффектная перфорация и орнаменты, основанные на текстурах традиционной волокнистой японской бумаги «васи». Новый премиальный компактный кроссовер будет оснащен новейшим комплексом систем безопасности Lexus Safety System +.