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Lexus UX появится в России в начале 2019 года

Lexus UX

Новый компактный кроссовер Lexus UX, премьера которого прошла на Парижском автосалоне, выйдет на российский рынок в январе 2019 года, когда официальные дилеры марки в России начнут прием заказов на новинку.

Как сообщает пресс-служба Lexus, новый кроссовер будет доступен для российских клиентов в двух версиях: Lexus UX 200 c 2,0-литровым бензиновым двигателем с высокой скоростью рабочего такта в паре с новой трансмиссией Direct Shift CVT, и Lexus UX 250h с новой электрической гибридной системой IV поколения, объединяющей 2,0-литровый бензиновый четырехцилиндровый двигатель, электронную бесступенчатую трансмиссию и систему полного привода Lexus E-Four. Для Lexus UX будет также предложена версия F Sport с эксклюзивными дизайнерскими решениями, подчеркивающими низкие и широкие формы премиального кроссовера.

В отделке салона Lexus UX использованы японские техники вышивки, эффектная перфорация и орнаменты, основанные на текстурах традиционной волокнистой японской бумаги «васи». Новый премиальный компактный кроссовер будет оснащен новейшим комплексом систем безопасности Lexus Safety System +.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки премьеры lexus

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