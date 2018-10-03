 АВТОСТАТ | Доля продаж автомобилей В-класса достигла рекордно низкого уровня с 2015 года

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Доля продаж автомобилей В-класса достигла рекордно низкого уровня с 2015 года

Доля продаж автомобилей В-класса достигла рекордно низкого уровня с 2015 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года в России было реализовано 49 тыс. новых автомобилей сегмента В. Это соответствует доле 35,7% от всего объема российского рынка.

Как отмечают эксперты агентства, данный показатель является самым низким с начала 2015 года. Так, в январе и феврале того года на долю продаж автомобилей В-класса в нашей стране приходилось 36,8% и 36,6% соответственно. При этом до августа 2018 года ниже указанных значений она не опускалась.

Лидером продаж в сегменте В по итогам августа стала LADA Vesta, на которой свой выбор остановили 8510 россиян. Данная модель показала рыночный рост в 27,1%, в то время как следующие за ней KIA Rio (7812 шт.) и LADA Granta (6979 шт.) продемонстрировали падение (-7,8% и -17,6% соответственно).

Стоит особо отметить, что суммарные продажи машин В-класса в России падают уже второй месяц подряд. Узнать о динамике реализации автомобилей в других сегментах и о самых популярных моделях, можно здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили b-класс lada lada vesta lada granta kia kia rio

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