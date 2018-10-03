Mazda к 2030 году намерена оснастить гибридными двигателями 95% своих автомобилей

Японский автоконцерн Mazda заявил о планах оснастить гибридными двигателями 95% производимых им автомобилей к 2030 году.

«К 2030 году Mazda ожидает, что двигатели внутреннего сгорания в сочетании с некоторой формой электрификации будут установлены на 95% производимых автомобилей, а электромобили на батареях будут составлять 5%», – заявили в компании. Это решение принято в рамках стратегии Sustainable Zoom-Zoom 2030, предполагающей снижение выбросов углекислого газа «от скважины до колес» на 90% к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. Предполагается, что промежуточные результат – снижение выбросов на 50% – будет достигнут в 2030 году, пишет газета «Ведомости».

Ранее в рамках той же стратегии Mazda, нефтехимическая компания Saudi Aramco и Японский национальный институт передовых промышленных наук и технологий (AIST) объявили о старте проекта по повышению эффективности двигателей внутреннего сгорания и сокращение выбросов CO2.

Напомним, 10 сентября во Владивостоке был открыт завод двигателей Mazda. Предприятие рассчитано на выпуск до 50 тыс. бензиновых двигателей SkyActiv-G, соответствующих требованиям экологического стандарта «Евро-5». Стоимость проекта составила 3 млрд рублей.