 АВТОСТАТ | КАМАЗ поставил в Казань газовые автобусы «НЕФАЗ»

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 35 дней

подробнее

Горячая новость

Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем
  • 3.10.18 - 15:28

    Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Почему надо заниматься автомобилями с пробегом?
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 октября

    Самые продаваемые автомобили в Африке

    Toyota Hilux - cамый популярный автомобиль в Африке.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года
  • 01.10.18

    ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
  • 17.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
Все видео

02.10.18 Прочитали 1501 раз

КАМАЗ поставил в Казань газовые автобусы «НЕФАЗ»

КАМАЗ поставил в Казань газовые автобусы «НЕФАЗ»

КАМАЗ поставил партию рестайлинговых автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 в адрес пассажирских автопредприятий Казани. В ближайшее время техника выйдет на маршруты столицы Татарстана, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, что за последнее время подвижной состав автобусного парка Казани обновился на 45%, на сегодняшний день это самый молодой автобусный парк в Российской Федерации. При этом приобретенные автобусы на метане – это один из начальных шагов в обновлении автопарка газовой техникой: есть намерения перевести на природный газ такси, коммунальную технику и как можно больше личного автотранспорта.

Казань стала первым городом, в котором будут курсировать рестайлинговые автобусы НЕФАЗ 5299-40-57. Кузов автобуса выполнен из современного легкого и в то же время прочного стеклопластика. Усовершенствовано рабочее место водителя: улучшен обзор, появилась новая эргономичная панель приборов, для максимального комфорта установлено водительское сиденье на пневмоподвеске с регулировкой подголовника и наклона спинки.

Интерьер автобуса также доработан с учетом современных требований. На широкой накопительной площадке есть место для велосипеда, детской коляски и людей с ограниченными возможностями. На удобно расположенных поручнях установлены кнопки вызова водителя. Для большего комфорта пассажиров установлены дополнительные отопители.

Низкопольные автобусы НЕФАЗ 5299-40-57 – автобусы третьего поколения дочернего предприятия КАМАЗа. Максимальная пассажировместимость автобусов 111 человек. Автобусы оснащены газовым двигателями Weichai мощностью 191 кВт и автоматической коробкой передач ZF.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы госзакупки нефаз камаз

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

КАМАЗ внедрил систему «Электронный лизинг»

1 октября 2018

Все новости

Статьи на тему

Украина отказалась от российского ГАЗа («Газета.Ru»)

29 мая 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Модели-лидеры российского рынка новых грузовиков

4 июня 2018

Вся инфографика