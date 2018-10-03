КАМАЗ поставил в Казань газовые автобусы «НЕФАЗ»

КАМАЗ поставил партию рестайлинговых автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 в адрес пассажирских автопредприятий Казани. В ближайшее время техника выйдет на маршруты столицы Татарстана, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Как отметил мэр Казани Ильсур Метшин, что за последнее время подвижной состав автобусного парка Казани обновился на 45%, на сегодняшний день это самый молодой автобусный парк в Российской Федерации. При этом приобретенные автобусы на метане – это один из начальных шагов в обновлении автопарка газовой техникой: есть намерения перевести на природный газ такси, коммунальную технику и как можно больше личного автотранспорта.

Казань стала первым городом, в котором будут курсировать рестайлинговые автобусы НЕФАЗ 5299-40-57. Кузов автобуса выполнен из современного легкого и в то же время прочного стеклопластика. Усовершенствовано рабочее место водителя: улучшен обзор, появилась новая эргономичная панель приборов, для максимального комфорта установлено водительское сиденье на пневмоподвеске с регулировкой подголовника и наклона спинки.

Интерьер автобуса также доработан с учетом современных требований. На широкой накопительной площадке есть место для велосипеда, детской коляски и людей с ограниченными возможностями. На удобно расположенных поручнях установлены кнопки вызова водителя. Для большего комфорта пассажиров установлены дополнительные отопители.

Низкопольные автобусы НЕФАЗ 5299-40-57 – автобусы третьего поколения дочернего предприятия КАМАЗа. Максимальная пассажировместимость автобусов 111 человек. Автобусы оснащены газовым двигателями Weichai мощностью 191 кВт и автоматической коробкой передач ZF.