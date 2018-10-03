Новый Mercedes-Benz SL будет представлен в 2020 году

Компания Mercedes-Benz ведет разработку восьмого поколения SL, премьера которого должна состояться в 2020 году. Производство машины наладят в городе Зиндельфинген в Германии.

Как пишет портал AutoNews.ru, будущий SL и суперкар AMG GT следующего поколения разделят новую легкую платформу. При этом кабриолет должен прибавить в габаритах и превратиться в более роскошную открытую модель с посадочной формулой «2+2». Кроме того, новый SL лишится жесткого складного верха и получит классическую мягкую крышу.

По неофициальным данным, автомобиль получит сразу несколько гибридных модификаций. Мощность таких автомобилей составит от 400 до 600 л.с. Также новый SL оснастят 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, машина получит функцию полуавтономного управления.

Ранее стало известно, что руководство компании Mercedes-Benz приняло решение не разрабатывать родстер SLC следующего поколения. Как заявил глава североамериканского подразделения немецкой марки Клаус Зеллмер, «родстер SLC навсегда исчезнет» из модельной линейки автопроизводителя, однако не уточнил по каким именно причинам.