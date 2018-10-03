 АВТОСТАТ | Японский авторынок в сентябре ушел «в минус»

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Японский авторынок в сентябре ушел «в минус»

Японский авторынок в сентябре ушел «в минус»

Японский авторынок в сентябре снизился на 4% до 265059 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за девять месяцев 2018 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 2 млн 212 тыс. 311 машин (-3,4%).

По данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 6,9% до 109326 автомобилей. Второе место по объему продаж занял Nissan с показателем 35320 машин (+3,8%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Honda, реализовавшая 34047 автомобиля (-9%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: япония автомобильные рынки

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