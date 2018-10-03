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МАЗ впервые начнет выпускать микроавтобусы и фургоны

МАЗ

Минский автозавод в ноябре запустит в Бресте первое в стране серийное производство микроавтобусов и фургонов. Прототипы уже выпущены и прошли испытания, сообщает пресс-служба МАЗа.

Сборочное производство развернется на свободных площадях предприятия «Брестмаш». Для этого уже выделен и подготовлен необходимый участок. Также организована стоянка для готовых автомобилей, предусмотрен и склад для комплектующих.

Минский автозавод реализует проект за счет собственных инвестиций. Первым уйдет в серийное производство пассажирский микроавтобус МАЗ 281, прототип которого уже прошел все необходимые испытания. Длина новинки составляет 6 м, ширина – 2,1 м, высота – 2,8 м, а колесная база – 3,57 м. На заводе предусмотрели несколько вариантов салона – от грузового до сугубо пассажирского, в котором 16 сидений без учета места водителя.

Автомобиль имеет пять дверей, включая одну сдвижную, а внутри предусмотрены кондиционер, круиз-контроль, система навигации и магнитола. Микроавтобус оснащен задним парктроником, антиблокировочной системой и электронной системой распределения тормозных усилий. Пассажирская дверь – сдвижная. Первые автомобили получат турбодизельные моторы JAC класса Евро-5 мощностью 150 л.с. и механическую коробку передач.

Кроме того, разработан грузовой фургон МАЗ-365022 с цельнометаллическим кузовом и интегрированной в него рамой. Размеры машины такие же, как и у микроавтобуса. Максимальная масса достигает 4050 кг.

«Производство микроавтобусов станет для Минского автомобильного завода новым направлением, которое позволит диверсифицировать структуру продаж и в перспективе расширить рынки сбыта. В будущем в микроавтобусах найдут применение различные белорусские комплектующие», – отметили на предприятии.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легкие коммерческие автомобили производство белоруссия маз

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