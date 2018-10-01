 АВТОСТАТ | Mitsubishi отзывает в России почти 145 тысяч автомобилей

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Mitsubishi отзывает в России почти 145 тысяч автомобилей

Mitsubishi ASX 2012

Компания «MMC Рус» объявила об отзыве 144856 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander и ASX, реализованных с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителя «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, Outlander и ASX, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях будет произведен ремонт или замена задних тормозных суппортов. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в сентябре компания «MMC Рус» объявила об отзыве 20934 кроссоверов Mitsubishi Outlander, реализованных с января 2007-го по сентябрь 2009 года. Причиной отзыва стало возможное отсоединение стекла люка крыши от рамки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi в сентябре увеличила цены на все свои модели, за исключением Pajero. В частности, кроссовер Mitsubishi ASX подорожал на 10 тыс. рублей и теперь стоит  от 1 млн 149 тысяч до 1 млн 585 тыс. рублей. Mitsubishi Outlander 2018 модельного года прибавил в цене 30 тыс. рублей – теперь его ценник составляет от 1 млн 589 тысяч до 2 млн 350 тыс. рублей. Ранее компания «ММС Рус» также объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Цены на модель варьируются от 1 млн 639 тысяч до 2 млн 400 тыс. рублей в зависимости от комплектации и типа двигателя.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв mitsubishi mitsubishi asx mitsubishi outlander phev mitsubishi outlander

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