Lexus начал продажи новой спецверсии внедорожника LX

Российские дилеры Lexus начали продажи новой специальной версии флагманского внедорожника LX – Black Vision. Новинка предлагается по цене от 6 млн 981 тысячи до 7 млн 159 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Lexus LX Black Vision доступен как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями, и базируется на топовых комплектациях. Для флагманских внедорожников специальной серии предусмотрено два цвета кузова – «Искрящийся белый специальный металлик» и «Черный металлик». Все Lexus LX Black Vision имеют оригинальный «черный» дизайн основных и противотуманных передних фар, задних фонарей. В черный цвет окрашены решетка радиатора и дверные ручки. Накладки черного цвета установлены на дверях пассажирского салона и двери багажного отсека.

Бензиновые версии выделяются черными рейлингами на крыше, а для дизельных предусмотрены 21-дюймовые черные кованые колесные диски эксклюзивного дизайна, впервые доступные на этой версии. Помимо подсветки околодверного пространства светодиодными лампами, установленными в дверях, внедорожники специальной серии имеют дополнительное освещение с эмблемой Black Vision светодиодным лампами, размещенными в корпусах наружных зеркал заднего вида. Все автомобили Lexus LX Black Vision украшены особыми эмблемами, подчеркивающими их принадлежность к специальной версии.