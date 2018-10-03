 АВТОСТАТ | Куда движется российский автопром и производство автокомпонентов?

Событие

IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

До начала 35 дней

подробнее

Горячая новость

Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем
  • 3.10.18 - 15:28

    Каждый девятый перепродаваемый автомобиль в России – с правым рулем
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Каждый шестой автомобиль в России не пройдет проверку на «юридическую чистоту»
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 02 октября

    Самые продаваемые автомобили в Африке

    Toyota Hilux - cамый популярный автомобиль в Африке.

Вся аналитика

Инфографика

ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года
  • 01.10.18

    ТОП-10 моделей сегмента SUV в августе 2018 года
Все публикации

Видео

IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
  • 17.11.17

    IT-Революция в автобизнесе: Дмитрий Рыбальченко и Евгений Мельников (AutoSpot)
Все видео

02.10.18 Прочитали 1320 раз

Куда движется российский автопром и производство автокомпонентов?

Автопром. Автокомпоненты 2018

3 октября в Тольятти открывается 11-я международная выставка-форум «Автопром. Автокомпоненты 2018». Ее участниками традиционно становятся автопроизводители, поставщики комплектующих для сборки, а также производители оборудования, материалов и инструментов для автомобильной промышленности. В ходе выставки, как правило, проходят дискуссии и круглые столы на темы дальнейшей локализации автокомпонентов, развития связей между производителями автокомпонентов и автозаводами.

В этом году в рамках выставки запланировано большое пленарное заседание на тему «Автомобильная промышленность России: перспективы и пути развития» с участием руководителей ПАО «АВТОВАЗ», СП «GM-АВТОВАЗ», ТФК «КАМАЗ», «ValeoService RUS». Кроме того, пройдет стартегическая сессия на тему «Что следует делать поставщикам, чтобы остаться в панели после 2020 года?», дискуссии по поводу бизнес-моделей современного производства в автопроме» и новым тенденциям авторынк, а также многое другое. Так, например, в рамках выставки будут организованы дополнительные эскурсии в дизайн-центр ПАО «АВТОВАЗ», а также В2В-встречи с представителями автозаводов по направлениям локализации поставок, качества производства и будущих изменениях в производстве автокомпонентов.

Весь день 5 октября отдан РОАД: спикеры Ассоциации дилеров России подготовили актуальные мастер-классы по диджитализации и маркетингу в автобизнесе, новой потребительской модели и онлайн-продажам.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство автокомпоненты локализация

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

УАЗ усилил контроль качества автомобилей

сегодня, 16:16

Все новости

Статьи на тему

Аккомпанемент на конвейере («Коммерсант»)

30 сентября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

LADA Kalina: ключевые цифры и факты

3 сентября 2018

Вся инфографика
Загрузка...