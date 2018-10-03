Куда движется российский автопром и производство автокомпонентов?

3 октября в Тольятти открывается 11-я международная выставка-форум «Автопром. Автокомпоненты 2018». Ее участниками традиционно становятся автопроизводители, поставщики комплектующих для сборки, а также производители оборудования, материалов и инструментов для автомобильной промышленности. В ходе выставки, как правило, проходят дискуссии и круглые столы на темы дальнейшей локализации автокомпонентов, развития связей между производителями автокомпонентов и автозаводами.

В этом году в рамках выставки запланировано большое пленарное заседание на тему «Автомобильная промышленность России: перспективы и пути развития» с участием руководителей ПАО «АВТОВАЗ», СП «GM-АВТОВАЗ», ТФК «КАМАЗ», «ValeoService RUS». Кроме того, пройдет стартегическая сессия на тему «Что следует делать поставщикам, чтобы остаться в панели после 2020 года?», дискуссии по поводу бизнес-моделей современного производства в автопроме» и новым тенденциям авторынк, а также многое другое. Так, например, в рамках выставки будут организованы дополнительные эскурсии в дизайн-центр ПАО «АВТОВАЗ», а также В2В-встречи с представителями автозаводов по направлениям локализации поставок, качества производства и будущих изменениях в производстве автокомпонентов.

Весь день 5 октября отдан РОАД: спикеры Ассоциации дилеров России подготовили актуальные мастер-классы по диджитализации и маркетингу в автобизнесе, новой потребительской модели и онлайн-продажам.