 АВТОСТАТ | Во второй половине сентября 17 марок изменили цены на свои автомобили

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Во второй половине сентября 17 марок изменили цены на свои автомобили
  • 1.10.18 - 13:19

    Во второй половине сентября 17 марок изменили цены на свои автомобили
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Во второй половине сентября 17 марок изменили цены на свои автомобили

Во второй половине сентября 17 марок изменили цены на свои модели

Специалисты портала «Цена Авто» провели исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, во второй половине сентября* цены на автомобили изменились у 17 марок. При этом у большинства из них корректировка прайс-листов произошла сразу по нескольким моделям.

Так, выросли цены на 4 модели Renault – седан Logan, хэтчбек Sandero, кроссоверы Kaptur и Duster. Во второй половине сентября все они стали дороже на 10 тыс. руб. Немецкая компания Audi обновила ценники сразу на 18 моделей, прибавив к их цене от 25 до 330 тыс. руб. А концерн BMW проанонсировал повышение цен от 20 до 150 тыс. руб. для 9 своих моделей с 1 октября.  

На 15 – 250 тыс. руб. подорожал весь модельный ряд Jeep, а почти все модели Mitsubishi, за исключением кроссовера Pajero, стали дороже на 10 – 30 тыс. руб.  

Разнонаправленное изменение цен произошло у немецкого бренда Volkswagen. Так, пикап Amarok, седан Polo и кроссовер Teramont подорожали от 10 до 40 тыс. руб., а универсалы Caddy и Caddy Maxi в отдельных комплектациях подешевели на сумму до 7 тыс. руб.

У других производителей ценовые изменения были не столь масштабны, а у некоторых брендов подорожала только одна модель. К примеру, корейская KIA ограничилась двумя моделями, повысив цены на седан Optima и кроссовер Sorento Prime нового поколения на 20 – 30 тыс. руб. Кроссовер Geely Atlas стал дороже на 20 тыс. руб., пикап Fiat Fullback – на сумму от 33 до 47 тыс. руб., а кроссовер Changan CS35 – на 160 – 185 тыс. руб.  

* За период с 16 по 30 сентября 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены обзор рынка автомобилей mitsubishi audi bmw changan fiat geely kia

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