 АВТОСТАТ | С конвейера сошел 250-тысячный автомобиль Skoda Kodiaq

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С конвейера сошел 250-тысячный автомобиль Skoda Kodiaq

Новая веха в освоении сегмента SUV - с конвейера сошел 250-тысячный SKODA KODIAQ(2)

С конвейера завода Skoda Auto в городе Квасины сошел 250-тысячный внедорожник Kodiaq. Юбилейным стал автомобиль в комплектации Sportline цвета Steel Grey. Он будет отправлен покупателю во Францию, сообщает пресс-служба Skoda.

Напомним, первый внедорожник чешского бренда, который был представлен публике в 2016 году, всего через два года после премьеры разошелся по миру тиражом в четверть миллиона экземпляров. Сегодня Kodiaq является одним из бестселлеров Skoda: с января по август 2018 года клиентам было передано более 100 тыс. Skoda Kodiaq.

Сегодня Skoda Kodiaq производится на шести предприятиях по всему миру. Помимо чешского завода в Квасинах, автомобиль также выпускается в Китае (город Чанша), России (Нижний Новгород), Индии (Аурангабад), Украине (Соломоново) и Казахстане (Усть-Каменогорск). Совсем скоро Kodiaq станет первым SUV чешского бренда с эмблемой RS, которую носят спортивные модели Skoda. Мировая премьера модели, оснащенной дизельным двигателем мощностью 240 л.с., состоится на Парижском автосалоне в октябре.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе внедорожник Skoda Kodiaq впервые стал второй по популярности моделью марки в России. Продажи модели выросли в 6,6 раза до 1868 единиц. Напомним, локальное производство Skoda Kodiaq было запущено в феврале 2018 года по методу полного цикла (CKD) на заводе в Нижнем Новгороде. Благодаря расширенной линейке двигателей и комплектаций Skoda Kodiaq стал доступнее для клиентов, что положительно отразилось на динамике продаж модели.

, источник: www.autostat.ru

Теги: производство skoda skoda kodiaq

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