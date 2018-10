Флагманский Geely Emgrand GT покинет российский рынок

Компания Geely во второй половине 2019 года планирует привезти в России гибридный седан Emgrand GE, российская премьера которого состоялась на Московском автосалоне-2018. В линейке марки новинка заменит флагманский седан Emgrand GT. Об этом порталу «Колеса.ру» сообщил первый заместитель генерального директора Geely Motors Чжан Шоухэ.

Гибридный седан Emgrand GE – это электрифицированная версия того же Emgrand GT, которая, помимо силовой установки, еще отличается от «стандартной» модели дизайном. При этом топ-менеджер признал, что компания все же вложила недостаточно средств в продвижение бензинового флагмана, однако при запуске гибрида эту ошибку не повторят. «По Emgrand GE мы предусмотрели отдельные средства на продвижение, так что с ней все будет в порядке, уверен», – заявил Шоухэ.

Emgrand GT пока еще присутствует на официальном российском сайте Geely. В нашей стране переднеприводный седан представлен с бензиновыми «атмосферником» 2.4 (148 л.с.) и «турбочетверкой» 1.8 (163 л.с.), оба мотора сочетаются с 6-тупенчатым «автоматом». Стоимость модели начинается от 1 млн 389 тыс. рублей. Машины в Россию завозили из Беларуси – их собирали на предприятии под Борисовом. Не так давно в соседней стране запустили новый завод «Белджи», в Жодино, но он флагманскую «четырехдверку» не производит (на новой площадке выпускают кроссы Geely Atlas и Emgrand X7, седан Emgrand 7).

Гибрид же, вероятно, будут поставлять из Китая, и он окажется дороже бензиновой «четырехдверки». На китайском рынке еще доступен Emgrand GE без возможности подключения к розетке, но на Московском автосалоне показали версию PHEV – видимо, именно ее и привезут в Россию.

Гибридный Emgrand оснащен установкой, которая также предусмотрена для моделей на «тележке» CMA, разработанной Geely вместе с Volvo (на ней базируются Volvo XC40 и автомобили Lynk and Co, совместной марки Geely и Volvo), хотя в основе седана лежит собственная платформа китайской компании. В состав установки входят бензиновая «турботройка» 1.5 (179 л.с.), электромотор, литий-ионный аккумулятор (расположен в центральном тоннеле) и семиступенчатая трансмиссия c двойным сцеплением. Совокупная отдача – 261 л.с., только на электротяге автомобиль может проехать до 60 км, средний расход топлива – всего 1,6 л/100 км.