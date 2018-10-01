 АВТОСТАТ | АВТОВАЗ в октябре вводит дополнительные смены на линии LADA Granta

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АВТОВАЗ в октябре вводит дополнительные смены на линии LADA Granta

Lada Granta hatch 2018

АВТОВАЗ будет выпускать автомобили семейства LADA Granta и марки Datsun в том числе по субботам – 4 дня в октябре. А на линии B0, где производятся Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Almera, LADA XRAY, LADA Largus, в обычные дни после окончания дневной смены будет введено сверхурочное время – 1 час 10 мин. Рабочее время увеличивается «в соответствии с планом производства, чтобы обеспечить выпуск продукции на октябрь», объяснили в профсоюзе АВТОВАЗа.

«АВТОВАЗ использовал дополнительные смены для увеличения выпуска тех или иных моделей и в предыдущие месяцы, в зависимости от заказов коммерческой службы, рассказал газете «Ведомости» руководитель официального профсоюза АВТОВАЗа Сергей Зайцев. Дополнительные смены и сверхурочные часы оплачиваются в двойном размере. По словам Зайцева, сейчас большая часть сборочных линий АВТОВАЗа базово работает пять дней в неделю (в одну или две смены), в конце октября на пятидневку перейдет и линия B0 – ранее она работала в шестидневном режиме (в две смены).

Представитель АВТОВАЗа не стал комментировать график производства. Но отметил, что «новое семейство LADA Granta хорошо принято рынком и спрос на автомобиль стабильно высокий».

Напомним, 1 сентября российские дилеры LADA начали продажи новой LADA Granta. Автомобиль, отличающийся современным стилем и улучшенным уровнем комфорта и безопасности, остается одной из самых доступных моделей на российском рынке. Стартовая цена седана LADA Granta составляет 419 тыс. 900 рублей, стоимость хэтчбеков и лифтбеков стартует от 436 тыс. 900 рублей, универсал стоит от 446 тыс. 900 рублей. В общей сложности для новой LADA Granta создано 56 вариантов, различающихся типом кузова, силовым агрегатом и перечнем опций.

Уже в базовую комплектацию Standard входит подушка безопасности водителя, крепления для детских кресел Isofix, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», АБС с усилителем экстренного торможения, складное заднее сиденье, легкая тонировка стекол, аудиоподготовка.

Как заявляли ранее на АВТОВАЗе, новый модельный ряд LADA Granta позволит привлечь новых покупателей за счет сбалансированного сочетания передового дизайна, надежности и отличной цены. По итогам восьми месяцев 2018 года продажи автомобилей LADA Granta увеличились на 3% до 60250 единиц. В результате модель вошла в тройку бестселлеров на российском авторынке после KIA Rio и LADA Vesta, отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз производство lada granta

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