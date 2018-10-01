 АВТОСТАТ | Меры по развитию автопрома будут разработаны к концу октября

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Меры по развитию автопрома будут разработаны к концу октября

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Вице-премьер Дмитрий Козак договорился с руководителями компаний автопрома о создании рабочей группы, которая должна к совещанию, намеченному на 20 октября, представить свои предложения по изменению правил игры в отрасли. По данным газеты «Коммерсант», такая договоренность была достигнута по итогам неформальной встречи вице-премьера Дмитрия Козака с участниками рынка в Сочи. Речь идет о новых правилах предоставления субсидий и требованиях к локализации продукции на территории РФ, которые должны прийти на смену соглашениям о промсборке. Эту информацию подтвердил представитель вице-премьера Илья Джус.

«Практически можно говорить о том, что сегодня создана саморегулируемая организация, когда бизнес сам вырабатывает правила игры на рынке», – сообщил Дмитрий Козак. Он обратил внимание, что сегодня в правительстве есть разные мнения по способам и механизмам поддержки автоконцернов. По его словам, важно, чтобы «государство не выступило инструментом недобросовестной конкуренции». «В российском автопроме за последние десятилетия внесено огромное количество российских и иностранных инвестиций, огромные объемы, созданы рабочие места, и мы не можем путем каких-то резких движений кого-то закрыть, убить, создать неравные условия с другими производителями», – добавил вице-премьер.

Отметим, ключевым вопросом дальнейшего развития автопрома РФ стало изменение требований постановления правительства №719 от 2015 года, которые позволяют автоконцернам получать доступ к субсидиям. Минпромторг с августа уже дважды пересматривал свои идеи по изменению правил игры в отрасли. Одна из версий не устроила господина Козака из-за жалоб автоконцернов на невыполнимость ряда условий. В более позднем варианта требования к концернам были смягчены, однако в автопроме все равно считают и его невыполнимым. Кроме того, у концернов начинают истекать соглашения по промышленной сборке. Так, у Hyundai соглашение о промсборке истекает в декабре, и, чтобы не лишиться льгот, ей нужно подписать специнвестконтракт (СПИК) до этого момента, но концерн не может достичь договоренностей с Минпромторгом по объему инвестиций в НИОКР. При этом сам механизм СПИКов по поручению Дмитрия Козака также пересматривается – у него возникли вопросы к прозрачности процедуры.

, источник: www.autostat.ru

Теги: господдержка россия

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