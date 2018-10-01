Илон Маск выйдет из совета директоров Tesla

Илон Маск, ранее обвиненный американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в мошенничестве, заключил досудебное соглашение с надзорным органом. Он согласился заплатить штраф в 20 млн долларов и покинуть на три года пост председателя совета директоров Tesla, но сохранит свой пост генерального директора компании и не обязан признавать свою вину, сообщает агентство "Финмаркет".

SEC посчитала, что своими твитами о намерении сделать компанию Tesla непубличной Маск преднамеренно ввел инвесторов в заблуждение, поскольку он ничего не предпринял для реализации этого намерения.

Напомним, 7 августа глава компании-производителя электромобилей Tesla написал в своем "Твиттере", что обдумывает изменить форму собственности компании и сделать ее непубличной (не торгуемой на бирже). При этом Маск назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев - по 420 долларов за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше тогдашней рыночной стоимости акций. После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако затем, кода идея оказалась неудачной, упали еще ниже, чем раньше.

Также Маск писал в тот день, что у него есть деньги на выкуп бумаг у тех акционеров, которые пожелают продать свои акции, и обещал в любом случае соблюсти интересы миноритариев. Однако позже выяснилось, что он выдал желаемое за действительное: под финансовыми гарантиями он имел в виду договорённости с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund, однако фиксированного соглашения с саудовским фондом не существовало.

По данным источников газеты New York Times, члены совета директоров Tesla пришли в ярость, поскольку Маск не сообщал им о своем намерении. Не была уведомлена и Комиссия по ценным бумагам и биржам, что требуется по закону. После этого SEC и начала свое расследование. Также на Маска подали в суд некоторые акционеры - некоторые, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.

Через две недели бизнесмен-инноватор сообщил, что отказался от мысли делать Tesla полностью частной, потому что акционеры не одобряют эту идею. Проведя расследование, SEC пришла к выводу, что заявления Илона Маска в "Твиттере" вводили в заблуждение и были ложными. Это и стало основанием для иска, поданного регулятором в федеральный окружной суд Манхэттена в минувшую среду.

Маск не признал своей вины и многократно заявлял, что руководствовался только благом компании и интересами ее инвесторов. Чтобы избежать суда по обвинению в мошенничестве и урегулировать иск, предпринимателю и его адвокатам потребовалось четыре дня.

Штраф в 20 млн долларов наложен индивидуально на Маска, и еще столько же должна заплатить компания Tesla в целом. Такой вариант урегулирования оказался более щадящим, чем изначально требовала SEC, отмечает BBC. Регулятор требовал не просто удалить Илона Маска из совета директоров Tesla, но и вообще запретить ему занимать руководящие должности в любых компаниях, акции которых торгуются на бирже.