 АВТОСТАТ | Alliance Rostec Auto увеличил долю в АВТОВАЗе до 96,6%

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Alliance Rostec Auto увеличил долю в АВТОВАЗе до 96,6%

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Alliance Rostec Auto BV, совместное предприятие Renault и ГК «Ростех», которое является основным акционером АВТОВАЗа, увеличивает свою долю в акционерном капитале АВТОВАЗа после завершения обязательного предложения о выкупе акций, объявленного Alliance Rostec Auto BV в июле 2018 года применительно к акциям АВТОВАЗа, находившимся во владении миноритарных акционеров. Эта процедура была завершена 25 сентября 2018 года, сообщает пресс-служба Alliance Rostec Auto BV.

В результате процедуры выкуплено по тендеру 1 461 763 468 акций (1 332 828 757 обыкновенных акций и 128 934 711 привилегированных акций), что составляет 13,1% от всех акций АВТОВАЗа;   Alliance Rostec Auto BV увеличили свою долю в акционерном капитале АВТОВАЗа с 83,5% до 96,6%; распределение акций в ARA BV: 66,2% – Renault, 33,8% – ГК «Ростех».

Это обязательное предложение о выкупе акций последовало за проведением закрытой подписки на акции АВТОВАЗа в пользу Alliance Rostec Auto BV, которая завершилась в мае 2018 года. В результате этой закрытой подписки у ARA BV оказалось 83,5% всех акций АВТОВАЗа, что превышает порог владения в 75%, таким образом, в соответствии с российским законодательством автоматически сработало требование об объявлении обязательного предложения о выкупе акций для миноритарных акционеров АВТОВАЗа.

«Увеличение доли Alliance Rostec Auto BV в капитале АвтоВАЗа – логичное продолжение процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей.  Консолидация 100% акций ПАО «АВТОВАЗ», которая может быть реализована в полном соответствии с  законодательтвом, упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода. Это критически важно для эффективной работы на быстро меняющемся автомобильном рынке», – заявил председатель совета директоров АВТОВАЗа Сергей Скворцов.

Старший вице-президент Группы Renault, операционный директор региона Евразия и вице-председатель совета директоров АВТОВАЗа Николя Мор также отметил, что поддержка мажоритарных акционеров позволяет АВТОВАЗу ускорить восстановление своей деятельности и реализацию среднесрочного плана.

, источник: www.autostat.ru

Теги: автоваз слияния и поглощения renault

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