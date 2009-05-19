Производство автомобилей в Украине рухнуло на 88%

В Украине в апреле зафиксировали снижение производства на 88%, в то время как рынок автомобилей "просел" на 79%. Из украинских заводов в апреле остановились: завод "Богдан", ЗАТ "ЗКТ", ЗАТ "БАЗ", "Анторус", ВАТ "КрАСЗ" и "ЧАЗ". Заработают они лишь после того, как распродадутся складские запасы, передает сайт информационно-аналитической группы AUTO-Consulting.

Отметим, что за первые четыре месяца выпуск легковых автомобилей в России упал на 60,9% до 183 тысячи единиц. При этом в Европе автопром тоже сокращается, но не такими быстрыми темпами как у нас. В январе-апреле текущего года в европейских странах было выпущено примерно 4,5 миллиона автомобилей, что на 35,9% аналогичного показателя прошлого года.