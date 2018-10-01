В августе сегмент SUV занял рекордную долю на российском рынке в 2018 году

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2018 года в России было реализовано 61,2 тыс. кроссоверов и внедорожников. Это соответствует доле 44,6% от всего объема рынка новых легковых автомобилей.

Как отмечают эксперты агентства, достигнутый результат оказывается рекордным в нынешнем году. Вместе с тем, наивысшая доля сегмента SUV за всю историю российского рынка была зафиксирована в декабре 2017-го. Тогда кроссоверы и внедорожники заняли 46,2% от общих продаж новых легковых машин в нашей стране.

Самой популярной моделью SUV по-прежнему остается Hyundai Creta – в последний месяц лета свой выбор на ней остановили 5274 россиянина. В тройку лидеров крупнейшего сегмента российского рынка также попали Renault Duster (3537 шт.) и Toyota RAV4 (3019 шт.).

Узнать о том, какие автомобили являются самыми популярными в других сегментах и какая доля рынка приходится на тот или иной сегмент, можно здесь.