 АВТОСТАТ | Продажи двух новых моделей LADA начнутся в 4 квартале 2018 года

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Продажи двух новых моделей LADA начнутся в 4 квартале 2018 года

LADA Vesta Sport

Как известно, на Московском международном автосалоне АВТОВАЗ представил две новые модели LADA – Vesta Sport и XRAY Cross. Теперь же специалистам аналитического агентства «АВТОСТАТ» удалось выяснить, когда обе новинки поступят в продажу на российском рынке.

Мы обзвонили тольяттинских дилеров LADA и узнали, что новые модели поступят к ним до конца 2018 года. Конкретные сроки дилеры не назвали, сообщив лишь, что продажи Vesta Sport и XRAY Cross стартуют в октябре или ноябре. Но в любом случае это должно произойти в нынешнем году, т.е. в 4 квартале. Тогда же будет известна информация о ценах и комплектациях обеих моделей.

Напомним, спортивный седан LADA Vesta Sport является пятой по счету моделью в семействе «Весты». Автомобиль построен с применением гоночных технологий и адаптирован к ежедневным поездкам по городу и шоссе. В новинке использованы конструктивные решения, опробованные в соревнованиях российского и мирового уровня. У LADA Vesta Sport полностью перенастроенное шасси и мотор объемом 1,8 литра, форсированный со 122 до 145 л.с.

LADA Xray Cross

В свою очередь, LADA XRAY Cross отличается от стандартной модели этого семейства более высоким клиренсом (215 мм). Также в большую сторону изменились габаритные размеры и колея передних и задних колес. Среди других отличий: пластиковый обвес, рейлинги и более просторный и трансформируемый салон. Кроме этого, у будущих владельцев LADA XRAY Cross появится возможность выбора режима движения: Sport, Off-Road, движение по песку и снегу.

Отметим, что обе новинки АВТОВАЗ представляет в рамках автосалона «Motorexpo 2018», который проходит в Тольятти с 27 по 30 сентября. Подробный материал об этом событии находится здесь.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили автоваз новинки продажи lada lada vesta sport lada xray cross

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