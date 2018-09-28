УАЗ в августе стал лидером продаж пикапов в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в последний месяц лета 2018 года в России было реализовано 1000 новых пикапов, что на 41,6% выше результата годичной давности.

Лидером продаж в данном сегменте на этот раз стала модель Ульяновского автозавода. В августе 331 житель нашей страны приобрел УАЗ «Пикап» – в 2,5 раза больше, чем год назад. Второе место в рейтинге занимает Toyota Hilux, который разошелся тиражом в 318 автомобилей (+6%). Тройку лидеров в российском сегменте пикапов замыкает Mitsubishi L200 с показателем 213 реализованных экземпляров (-37,4%), который, между прочим, был самым продаваемым пикапом в июле.

Отметим также, что доля сегмента пикапов очень мала и составляет менее 1% от всего объема продаж новых легковых автомобилей в РФ. Подробная информация об этом, а также о самых продаваемых моделях других сегментов российского рынка, содержится здесь.