GM-АВТОВАЗ увеличил скидки на Chevrolet Niva

GM-АВТОВАЗ продлил действие осенних спецпредложений и увеличил максимальную выгоду при покупке Chevrolet Niva до 70 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ, с 1 по 31 октября 2018 года внедорожник Chevrolet Niva можно купить, воспользовавшись спецпредложением, которое предусматривает совмещение программ «Трейд-ин» и «Скидка при покупке Chevrolet Niva в кредит», при этом скидка по программе «Трейд-ин» увеличивается до 40 тыс. рублей. Таким образом, максимальная выгода при покупке Chevrolet Niva любой комплектации составит 70 тыс. рублей.

По-прежнему можно воспользоваться и только одной из выбранных программ. В этом случае скидка составит: 40 тыс. рублей при сдаче автомобиля в трейд-ин официальному дилеру; 30 тыс. рублей при покупке автомобиля в кредит через банки-партнеры: ПАО «ВТБ», ПАО «Совкомбанк», ООО «Сетелем Банк».

Действие перечисленных спецпредложений распространяется на физические и юридические лица, приобретающие Chevrolet Niva в октябре 2018 года. Срок действия акции – до 31 октября 2018 года включительно.

Вместе с тем, напомним, GM-АВТОВАЗ с 1 октября 2018 года повысит розничные цены на автомобили Chevrolet Niva. Стоимость всех комплектаций увеличится на 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СП. Повышение цен на автомобили на предприятии связывают с внешними факторами, повлекшими удорожание комплектующих изделий. Так, стоимость внедорожника Chevrolet Niva L составит 628 тыс. рублей, LC – 671 тыс. рублей, GL – 713 тыс. рублей, LE – 715 тыс. рублей, GLC – 762,5 тыс. рублей, LE+ – 775,5 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 18456 автомобилей (-6%).