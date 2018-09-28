Hyundai передала 300 автомобилей для Зимней универсиады-2019

Компания Hyundai выступает официальным автомобильным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет 2 - 12 марта 2019 года в Красноярске. В качестве партнера Hyundai предоставила Дирекции Студенческих игр 300 автомобилей, в том числе кроссоверы Creta, Tucson, Santa Fe и микроавтобусы H1, которые будут использоваться для транспортного обеспечения Зимней универсиады-2019, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

«У компании Hyundai уже есть успешный опыт сотрудничества со Всемирными Студенческими играми – мы выступали автомобильным партнером Летней универсиады-2013, проходившей в Казани. Мы рады применить этот опыт в работе с Зимней универсиадой-2019 и помочь оргкомитету обеспечить гостям и участникам соревнований комфортное перемещение на современных безопасных автомобилях», – заявил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.