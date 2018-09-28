Volkswagen и «ТрансТехСервис» открыли первый цифровой шоу-рум в Татарстане

Компания Volkswagen открыла в Набережных Челнах новый дилерский центр Volkswagen – «ТрансТехСервис», который работает по концепции Digital. До конца года в новом автоцентре планируется реализовать 175 автомобилей.

Как сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис», двухэтажный автоцентр имеет общую площадь 2034 кв.м. В шоу-руме дилерского центра площадью 323 кв.м цифровая техника и удобные кресла вытесняют привычные столы переговоров. Центром внимания нового концепта стала зона конфигуратора автомобиля, оснащенная современной видеостеной HD-формата. Готовое предложение клиент получает по электронной почте вместе с дополнительным медиа-контентом, который был использован в процессе консультации в шоу-руме. Если клиент самостоятельно сконфигурировал интересующую комплектацию с помощью конфигуратора на сайте Volkswagen и сохранил код, то общение можно начать сразу с рассмотрения на большом экране собранного клиентом автомобиля Volkswagen.

Управление процессом осуществляется либо продавцом, либо совместно с клиентом, с помощью планшета, на котором установлено интуитивно понятное мобильное приложение. С его помощью можно определить принципиальные пожелания клиента к будущему автомобилю, сконфигурировать автомобиль в желаемой версии, проверить наличие подобной версии на складе дилерского центра. Вся необходимая информация выводится на экран для демонстрации, при этом процесс может сопровождаться показом видеороликов с демонстрацией технологий в действии. Не вставая с комфортного кресла, клиент может увидеть и сравнить несколько предлагаемых вариантов комплектации, уточнить информацию о принципиальных опциях, ценах и сроках поставки автомобиля.

Volkswagen «ТрансТехСервис» осуществляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in. В ремонтной зоне площадью 678 кв.м работают 5 постов мелкосрочного ремонта, 2 поста диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей Volkswagen. Пропускная способность СТО – 30 автомобилей в день, что исключает длительное ожидание клиента. На складе площадью 257 кв.м хранится широкий спектр аксессуаров и фирменных запчастей – это дает возможность оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание.

Партнерство «ТТС» и Volkswagen имеет многолетнюю историю: с 2009 года «ТрансТехСервис» является официальным дилером бренда и сегодня располагает тремя дилерскими центрами Volkswagen в Казани и Набережных Челнах.

Как заявил председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев, открытие третьего дилерского центра укрепит сотрудничество с Volkswagen и откроет новые возможности для эффективного развития компании и усиления марки Volkswagen в регионе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 65406 автомобилей марки, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.