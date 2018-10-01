 АВТОСТАТ | Geely в августе увеличила продажи в России на 51%

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30.09.18 Прочитали 1463 раз

Geely в августе увеличила продажи в России на 51%

Geely в августе увеличила продажи в России на 51%

Российские дилеры Geely в августе реализовали 306 автомобилей, что на 51% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам восьми месяцев 2018 года в России было продано 1574 машины китайской марки (+4%), согласно данным АЕБ.

Безусловным бестселлером Geely в России остается кроссовер Atlas, который стартовал на российском рынке в феврале 2018 года. Продажи этой модели в августе составили 293 машины, а с начала года – 1122 единицы. На российском рынке Geely Atlas доступен с 2-литровым (139 л.с.) или 2,4-литровым (149 л.с.) бензиновым двигателем. На выбор также предоставляется передний или полный привод, 6-ступенчатая механическая или автоматическая коробка передач. Стоимость кроссовера в зависимости от версии и комплектации составляет от 1 млн 049 тыс. 990 рублей до 1 млн 429 тыс. 990 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце сентября российские дилеры Geely начали продажи обновленного седана Geely Emgrand 7, премьера которого прошла на Московском автосалоне 2018. Новинка предлагается с 1,8-литровым двигателем мощностью 133 л.с. при 6000 оборотах в минуту, что позволяет развивать скорость 185 км/ч. Стоимость модели в комплектации «Комфорт» с механической коробкой передач составляет от 879 тыс. 990 рублей, в комплектации «Люкс» с вариатором – от 969 тыс. 990 рублей.

Как отмечается, к старту продаж обновленного Emgrand 7 приурочено масштабное расширение дилерской сети Geely. Сразу десять новых центров открыли свои двери в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Брянске, Воронеже, Рязани, Йошкар-Оле, Ижевске и Сургуте.

Как отмечается, к старту продаж обновленного Emgrand 7 приурочено масштабное расширение дилерской сети Geely. Сразу десять новых центров открыли свои двери в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Брянске, Воронеже, Рязани, Йошкар-Оле, Ижевске и Сургуте.

Источник: https://www.autostat.ru/news/35981/ © Автостат.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи китайские автомобили авторынок россии легковые автомобили geely geely emgrand 7 geely atlas

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